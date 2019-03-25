點名親中媒體 RSF：台灣成為中國假資訊主要操作目標

2019-03-25 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）25日發布「中國追求的世界傳媒新秩序」報告，探究北京政府控制境外資訊策略，其中特別指出，台灣一直是中國不實資訊主要操作目標。

報告中題為「新木馬屠城」的第三章節中提到，台灣的《中國時報》2008年被親中的「旺旺集團」收購後，徹底改變編輯路線，而旺旺集團董事長是台灣人蔡衍明，「從不掩飾自己對北京政權的好感，以及改變《中國時報》路線的意願」；此外，蔡衍明2018年曾率團到北京參觀幾家中國媒體，並與全國政協主席汪洋會面，與中國國家主席習近平關係密切。

RSF指出，2014年香港爆發場「雨傘革命」。數萬名支持民主的行動者占領香港市中心達三個月，最後被警察暴力驅逐。但《中國時報》並沒有派出任何記者到香港報導這個事件，而在該報所刊載的文章，一般反映是中國國家新華通訊社的觀點。

另一方面，RSF特別點出，台灣一直是中國不實資訊的主要操作標的，並提到台灣駐大阪外交官蘇啓誠自殺身亡的原因，似乎與北京政府扮演「謠言的肇始者」有關，進行一場「巧妙安排並且極為有效的不實資訊戰」。

RSF表示，台灣政府雖在事後釐清，這個謠言是由位於中國的「內容農場」流出，之後在中國的宣傳媒體包括「環球時報」與「觀察者網」，以及在台灣的社群討論版PTT上大肆流通，而台灣媒體也在未經核實的情形下，大量轉載這則流言，讓不實資訊不斷被擴散。

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