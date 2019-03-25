幼兒園女教師拍攝多名男童下體照 辯稱供醫生檢查

2019-03-25 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳一間幼兒園傳出女教師拍攝十多名男童下體照片，照片於微信中被傳播。家長懷疑幼兒園有拿幼童試藥的嫌疑，幼兒園方辯稱是給醫生檢查，還以家長故意鬧事的理由報警處理。

根據《澎湃新聞》報導，深圳梅林幼兒園一名女教師拍攝十多名男童下體，家長從孩子口中得知後，向園方討說法，卻發現女教師不僅多次拍攝男童下體照，更註明男童的姓名及出生年月日等資料，透過微信傳給一名老中醫。

園方肖姓負責人表示，整個事件的起因是老師發現有幼童在玩下體，老師出於關心，拍攝照片傳給不在幼兒園的老中醫，等檢查結果出來後好提醒家長。園方認為，此事是該名教師的「私人行為」。並且老師的出發點是好意，只是溝通沒有做好。

部分家長無法接受這個解釋，認為幼兒園可能對幼童進行藥物試驗。對此，肖姓負責人表示家長有故意鬧事的嫌疑，園方也已報警。目前教育局和警方都介入調查。

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