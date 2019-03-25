義加入一帶一路... 德外長痛批：中國非自由民主國家！

2019-03-25 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕義大利日前與中國簽署一帶一路備忘錄，引起各國反對。對此德國外交部長馬斯（Heiko Maas）警告，「中國不是一個自由民主國家。那些認為自己可以與中國人做聰明交易的國家，驚醒時會懷疑自己到底做了什麼。」

義大利不顧歐盟領袖一致告誡中國潛在的地緣政治和戰略野心，日前仍和中國官員簽署「一帶一路」計畫合作備忘錄，成為第一個支持該計畫的G7國家，歐盟領袖團結陣線先前警告，義大利對中國不應天真，中國透過這些政策在追求其國家利益，簽署該協議恐後患無窮。

馬斯接受《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時則強調，現在世界由美國、中國和俄羅斯之類的大國支配，歐洲必須團結求存，「只有我們團結起來，我們才能生存下去」，他也對義大利警告，短期內的豐厚利潤，將很快留下苦澀的後果。

德國籍的歐盟預算專員厄廷格（Guenther Oettinger）接受馮克傳媒集團（Funke Mediengruppe）採訪也提到，歐盟應有權阻止中國控制歐洲重要基礎設施，「我們發現，義大利和其他歐洲國家，戰略上重要的基礎設施項目，例如電網、高速鐵路或港口，現不再掌握在歐洲人手中，而是中國人手中。」

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