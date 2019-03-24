泰國大選前夕 泰王聲明盼民眾選出好人

2019-03-24 01:20

〔中央社〕泰國大選登場前夕，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今天深夜發表聲明，援引已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的教誨，希望泰國人選出好人領導國家。

泰國眾議院選舉明天早上8時將登場，全泰國5100萬選民將決定泰國的未來。今天下午6時以後就禁止任何競選活動。

泰王在晚間11時透過泰國各大電視台發表聲明，聲明中援引蒲美蓬的話指出，「我們要牢牢記住，國家有好人也有壞人，沒有人可以做到讓每個人都變成好人，讓國家安定並非要把每個人都變成好人，而是推舉好人，讓好人帶領國家，掌控壞人，不讓他們有權力造成動盪。」

聲明指出，泰王希望民眾、國家工作人員包括公務員、軍人、警察等領會九世王的教誨，因此發布這段話提醒大家，希望大家為了國家的團結和人民的幸福，遵照執行

這並非泰王第一次針對選舉議題發表聲明，2月8日泰愛國黨（Thai Raksa Chart）登記烏汶叻公主（Princess Ubolratana）為總理候選人。

烏汶叻是泰王的大姊，泰王在2月8日當天晚間近11時透過泰國各家電視台發布王室聲明指出，身為王室的高階成員，不管用任何形式參與政治，都違背王室傳統且高度不適當。聲明指出，所有的王室成員都不該涉入政治。（編輯：劉學源）

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