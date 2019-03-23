好心沒好報！老伯護送男童返家 被誤會是誘拐犯遭痛毆

2019-03-23 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕有時好心並不一定會有好報，一名浙江溫嶺60多歲的趙姓老翁，日前騎腳踏車出門時，碰到1名迷路的男童，老翁擔心男童在馬路上容易發生危險，便決定護送男童返家，沒想到被男童父親在路上撞見，而遭誤會為誘拐犯，男童父親便把老翁痛毆一頓，讓他多處骨折住院。

根據《台州晚報》的報導，本月10日下午，當趙姓老翁騎腳踏車經過雙南路時，發現有1名男童蹲在路上哭泣，因為擔心對方會發生危險便把男童拉離路邊，並詢問住址，此時路過的王姓婦人也建議趙翁護送男童回家，因此趙翁便讓男童坐在腳踏車上，送男童返家，沒想到36歲的男童父親吳男，不久後騎車追了上來，在趙翁把男童放下後，便朝著趙翁痛毆一頓，也不聽解釋，直到路人報警處理。

吳男表示，原本要帶孩子出去玩，只是暫時離開一下孩子就不見了，後來看到兒子被趙翁推著腳踏車帶走，以為兒子是遭到拐騙，因此情急之下才對趙翁施暴。

警方後來根據監視器畫面，與目擊證人的說詞，還原當時經過，並表示趙翁是清白的，目前男童的家人表示，會負擔趙翁的醫療費用，並親自到醫院道歉，而趙男表示，不後悔幫助男童，如果下次遇到一樣情況，會先報警，並在現場陪男童等待警察到來。

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