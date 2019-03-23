超瘋狂！2男為看世界盃橄欖球賽 挑戰倫敦騎自行車到東京

2019-03-23 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕2019年世界盃橄欖球賽將於9月在日本東京舉行，有2名瘋狂球迷要遠從倫敦「騎自行車」到東京看球賽，總長2萬公里。他們已於2月2日展開長征，目前行經土耳其城鎮多烏巴亞澤特，下一站將會抵達伊朗。

綜合外媒報導，2萬公里自行車長征的挑戰者，有南非前業餘橄欖球員羅特蘭（Ron Rutland）和公益企業家歐文斯（James Owens），他們必須橫越2大洲和27個國家，包括歐洲、土耳其、中亞、印度、東南亞，最後，從中國上海飛到日本大阪的關西國際機場。

羅特蘭表示，旅程相當嚴酷，一天至少要騎車7小時，還得穿越「喜馬拉雅山脈」和世界海拔第2高的跨國公路「帕米爾公路」；此外，他們也要留意一些國家當地的衝突情勢，避免深陷不利處境。

報導指出，這其實是羅特蘭的第2次挑戰，他第1次是2015年從南非獨自騎行4萬2000公里到英國看橄欖球賽，結果支持的南非隊伍在首戰就敗給日本，不僅如此，當時他騎完後還做了髖關節手術，只好退休到香港橄欖球聯盟工作，不過，基於橄欖球世界盃今年是第一次在亞洲舉辦，他重振士氣，這次拉歐文斯一同挑戰。

據了解，羅特蘭還受今年世界盃橄欖球賽執行長所託，要他將首場比賽的哨子送到東京現場。對此，他表示：「這是我們這場旅途最大的動力之一。」

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