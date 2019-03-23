中國前外交官 在美非法仲介奴工被定罪

2019-03-23 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕49歲的前中國外交官鐘丹（Dan Zhong，譯音）因涉嫌在美國經營建築公司時，以低價強迫中國人做黑工，還逼對方簽下不平等的「奴工合約」；紐約東區聯邦法院在3月22日做出判決，當局指控的串謀犯罪、強迫勞役、強迫工人簽署不公平的「奴隸」合約、偷運外國人以及簽證欺詐等5項罪名全數成立，而正式的判刑結果將在數個月後做出。

根據《美國之音》報導，鐘丹過去曾在2001年至2009年在中國駐紐約總領事館與中國駐美國大使館擔任外交官，同時也是中國日林集團美國分公司的負責人，並擁有美國綠卡；不過他涉嫌濫用外交專用簽證，引入廉價的中國勞工在美國紐約多處私人住宅進行與簽證規定不符的勞務與住宅裝修。

鐘丹還被美國當局發現強逼中國勞工簽署「債務質押合約」（ Debt Bondage），合約規定契約工必須先支付15萬人民幣（約新台幣70萬）當作保證金，還要以中國的房地產當抵押，而且規定他們在返回中國後才能拿到大部份薪水；若是這些契約工中途逃跑，不但他們的財產會被沒收，他們的親屬還會被連坐處罰，還威脅契約工若是逃跑，將被中國國安機關盯上。

美國東區聯邦檢察署在2016年11月逮捕並起訴鐘丹，不過共犯、中國日林集團美國分公司的部門總經理王蘭東（Landong Wang，前譯王嵐東）仍然在逃；目前紐約東區聯邦法院的12人陪審團判決鐘丹所有罪名成立，之後將由法官做出判刑。

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