快跟狗狗一起上班！研究：不僅舒壓還可提高生產力

2019-03-23 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕近年來國外有越來越多企業開放員工攜帶寵物到公司上班，外國研究更發現，貓咪與狗狗除了能減輕人類壓力，還能提高員工的生產力，而且如果辦公室有寵物，還可能有助於改善同事間的關係。

綜合媒體報導，美國維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）的研究發現，當狗狗在附近時，人們的壓力會減輕，那些與狗狗相處的員工在一天結束後的壓力荷爾蒙水準也比較低。而且人們在撫摸狗狗時，除了壓力荷爾蒙水準下降，還會產生更多催產素荷爾蒙（hormone oxytocin），讓人感覺更放鬆、快樂。

報導指出，狗狗可以讓人更容易轉移焦點，也可以激發員工的能力。當員工與上司相處不融洽時，如果辦公室有養狗狗，員工就可以休息一下去溜狗，因此辦公室的狗狗不僅能讓員工減輕壓力，也能讓他們更愛這份工作。

報導指出，有近32%的員工認為，如果公司可以養一隻狗狗，會讓他們心情更愉快，員工也會更有自信、有創意，而且還可能有助於改善同事間的關係。

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