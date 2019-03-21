首位女得主！數學界諾貝爾獎 76歲孟特卡斯獲殊榮

2019-03-21 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕挪威科學與文學院（Norwegian Academy of Science and Letters）19日公布，于倫貝克（Karen Uhlenbeck）成為本年度阿貝爾獎（Abel Prize）的冠軍得主，也是首位獲此殊榮的女性數學家。

綜合外媒報導，阿貝爾委員會（Abel Committee）主席孟特卡斯（Hans Munthe-Kaas）透過聲明表示，于倫貝克在「幾何分析和規範場論」（gauge theory）上的貢獻，改變了整個數學界，她受到肥皂泡啟發，研究出新理論，讓學界對極小化問題的理解，產生革命性影響，于倫貝克是第一個贏得這個獎項的女性，將獲600萬克朗（約新台幣2170萬元）獎金。

歷來能拿下科學研究獎項的女性為少數，據諾貝爾獎官網紀錄，1901年至2018年間頒布和物理、化學或醫學相關的607個獎項中，僅19名女性受獎；為紀念19世紀挪威數學家阿貝爾（Niels Henrik Abel），並補足諾貝爾獎沒有數學獎的遺憾，奧斯陸政府才於2002年設立阿貝爾獎，選出對數學領域貢獻良多的數學家。

同時是數學界及科學界中推動性別平等的于倫貝克，在得獎聲明中說到︰「我認知到自己身為數學界年輕女性楷模的事實。我明白當榜樣並不容易，不過我真正需要做的是讓學生看到，即使人是不完美的，仍然有機會能成功。」

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