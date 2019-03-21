米蘭校車被劫火燒車 1學生機警救了全車54師生

2019-03-21 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部靠近米蘭的一個城市，一名校車司機在當地時間週三劫持校車，綁住車上逾50名師生，然後縱火燒車，其中1名學生掙脫被綁的束帶後，撿起被沒收遺漏的手機報警，警方破窗強攻，在火燒車的驚險中，救出51名學生及3名教師，逮捕司機，米蘭檢察當局不排除事件涉及恐怖攻擊。

綜合媒體報導，事情發生在距離米蘭40公里的克雷莫納（Cremona）。警方在救出人質後大讚「奇蹟！」。

這輛載滿學生和教師的大巴士，是準備校外體育館，但在途中，47歲的塞內加爾裔義大利公民賽伊（Ousseynou Sy）突然改變路線，把所有師生都當人質，叫老師用束帶綁住學生雙手，沒收學生手機，潑汽油燒車，還叫囂「沒有人能活著離開。」

事情相當驚險，其中1名學生掙脫束帶後，撿被遺漏的手機報警，軍警聯合立即出動圍捕救人，採取破窗強攻，直接從火燒車上救出受困的學童及老師，並逮捕司機，結束這場被劫火燒校車驚魂記；有些學生受到不等的輕傷及驚嚇，全被送醫，不過幸運的是，無人受重傷，車子最後被燒剩車架。

這名劫車司機被捕後宣稱，要阻止海上死亡事件，並怪罪義大利兩位副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）和迪馬尤（Luigi Di Maio）害許多非洲移民溺斃海中。

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