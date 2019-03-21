南韓1600人住旅館遭偷拍直播 警方逮捕兩嫌

2019-03-21 05:28

〔中央社〕南韓警方表示，大約有1600人在投宿南韓各地10個城市的約30家旅館時遭到偷拍，而且內容還在網路上直播，供付費的顧客觀賞。警方已逮捕兩名男子，並正調查涉案的另外兩人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓警方表示，這起案件牽涉10個城市30家旅館的42個房間，沒有跡象顯示相關旅館共謀犯案。

牽涉此案的小型旅館通常被稱為摩鐵或旅店。國家警察廳發布聲明說，偷拍攝影機藏在電視機的數位機上盒、牆上的插座和吹風機支架，偷拍的影片上網播放。

播放偷拍影片的網站有超過4000會員，其中有97人支付44.95美元（台幣約1400元）的月費，由去年11月到這個月，藉此賺進約6000美元（台幣逾18萬元）。

警方表示，以往破獲過類似案件，但這是首次發現在網路直播偷拍影片。

南韓偷拍影片問題嚴重，2017年警方接獲報案的數量超過6400件，比2012年的2400件增加兩倍多。去年首都首爾和其他城市有數以萬計女性走上街頭，抗議偷拍氾濫，要求政府採取行動。

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