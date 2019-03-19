詭！少女雙手銬在背後頭部中彈 警方：她持槍自盡

2019-03-19 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕真的假的？美國維吉尼亞州警方去年7月前後，在乞沙比克（Chesapeake）附近發現一輛Lexus內藏有毒品，隨即逮捕19歲少女威爾森（Sarah Wilson）並將她雙手銬在背後，不過她男友和警察發生了肢體衝突，此時突然槍聲響起，威爾森頭部中彈死亡。警方調查數月後如今公布結果，直指少女是持槍自盡。

據《福斯新聞》報導，當時現場警察正忙著制伏27歲的男子梅德林（Holden Medlin），無人看管的威爾森趁隙從Lexus內取出槍枝，扭曲身體並朝自己開槍，子彈旋即射過她的嘴巴並貫穿腦部。

在威爾森身亡後，一名法醫認為她死於「自殺」，但少女的朋友和家人對官方說法相當懷疑。威爾森母親表示，女兒從未拿過槍枝或開過槍，警察應對這起死亡事故負責，因為很有可能是他們開槍打中威爾森的。

當時執勤的警方戴有密錄器，原本有機會可以錄下現場狀況，不過密錄器在與少女男友梅德林搏鬥中被打掉了，所以沒錄到什麼東西。

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