越南食品商疑提供腐豬肉餐點 數百名幼童感染絛蟲

2019-03-18 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕越南幼稚園近日爆出食安醜聞，涉案學校疑似提供變質豬肉餐給兒童食用，家長得知後，紛紛帶小孩到醫院檢查。截至17日止，校內至少有209名孩童感染絛蟲。

綜合媒體報導，越南北寧省（Bac Ninh）順成縣（Thuan Thanh）的清姜幼稚園（Thanh Khuong），2月時其餐廳被人發現，疑似將已經腐爛的豬肉製作成餐點。由於該幼稚園餐廳的廠商「香成食品公司」也供應餐食給當地多家幼稚園，當清姜幼稚園遭爆有62名兒童染上絛蟲，順成縣的家長們嚇得趕緊帶孩子到河內的醫院檢查，光是15、16日兩天內，河內的醫院就湧入數千名家長，醫院還必須加派人力處理龐大的工作量。

截至17日止，醫院已檢驗了1700個樣本，其中有206個樣本呈豬肉絛蟲陽性，不久後會公布剩下的300個樣本結果。目前警方已介入調查，政府也呼籲21間學校停止從香成食品公司進貨。

如果人體感染豬肉絛蟲的成蟲，人會呈現無力、面黃肌瘦等症狀；如果是感染囊蚴，在不同部位會呈現不同病狀，若位在眼睛，會導致失明；如果牠位在人腦，會使人出現癲癇症狀，更嚴重會致死。

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