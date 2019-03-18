李顯龍兒子搭車被偷拍 星國警方介入調查

2019-03-18 01:20

〔中央社〕新加坡總理李顯龍長子李毅鵬搭車遭偷拍，這些偷拍影片還被上傳到網路，除新加坡警方已介入調查外，李顯龍也獲悉此事，由於警方已進行調查，並未進一步發表評論。

新加坡媒體「聯合早報」晚間報導，1名31歲新加坡籍男子駕駛一輛私人轎車邀請李毅鵬同車，不僅在李毅鵬不知情的情況下在車內偷拍影片，還反覆確認身分、住址與維安情形。

新加坡網路最近流傳3則影片，內容包括1名新加坡籍男子開車載著李毅鵬前往東陵路，還在載送過程中以手機偷拍聊天過程。

報導指出，新加坡警方證實接獲報案，由於李毅鵬是李顯龍長子，已涉及安全問題。目前偷拍男子正接受警方調查。

新加坡警方指出，李毅鵬當時對自己遭到偷拍並不知情，這名男子也沒有徵詢他的同意拍攝。這名男子曾有犯罪前科。

另外，除偷拍影片在網路流傳，也有人冒充李顯龍在臉書（Facebook）上聲稱要尋找這名開車的新加坡籍男子，不過，警方已證實純屬捏造，並找到1名39歲男子協助調查。（編輯：陳彥鈞）

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