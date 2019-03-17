紐西蘭清真寺槍擊案釀50死 他躲「這裡」逃過死劫

2019-03-17 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭2座清真寺於15日爆發槍擊案，目前至少50人喪生；當日的倖存者受訪時表示，當時的一個決定，讓自己奇蹟似地活下來，但他也忍不住嘆：「紐西蘭不再安全了」。

據《法新社》報導，48歲的衣索比亞裔男子阿巴波拉（Abdul Kadir Ababora）回憶起在努爾清真寺（Al Noor）的狀況，他首先目擊1名巴勒斯坦男子中彈倒下，「他是工程師。當時他只是走過去瞧瞧發生什麼事，然後看到攻擊者，對方就在這裡朝他開槍。」阿巴波拉一邊用手指著某地一邊描述。

阿巴波拉說，自己本能地趴在地上，設法緊貼裝有可蘭經的書櫃，讓自己的身體成為較小目標，假裝自己已經死了。「當時槍手隨機掃射，當他用完第1個彈匣，馬上更換第2個、第3個，然後開始對另一個房間開火。」他說，當時可以感覺到子彈擦過身邊的衝擊力，也一直等待死亡時刻的到來，每秒的槍響他都會忍不住想著「這次是瞄準我的」。

槍手清空第4個彈匣後，驅車前往林伍德清真寺（Linwood）犯下第2起暴行。努爾清真寺內的傷者本來都不敢發出聲音，後來因為痛苦加劇，紛紛哀嚎。阿巴波拉表示，現場有如人間煉獄，四處都是鮮血和屍體。

和基督城多數不敢置信的居民一樣，阿巴波拉永遠不敢相信這樣的仇恨會出現在他家門口。他說自己從動盪的家園來到紐西蘭，就是希望能在這裡找到和平與富足，以前他們總說紐西蘭很安全，「但現在不再安全了」。

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