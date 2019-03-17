中國「探針盒子」竊取個資 AI騷擾電話模仿林志玲美聲

2019-03-17 12:07

〔編譯成良／綜合報導〕中國央視15日揭露，深圳市薩摩耶網際網路金融服務公司等許多企業，廣泛利用一種名為「探針盒子」的產品，在不被察覺的情況下盜取民眾手機號等個人資訊，從而透過撥打騷擾電話推廣貸款等產品業務，還用人工智能（AI）機器人撥號系統，單單一家業著一年就撥打高達40億通騷擾電話，甚至還能模仿台灣名模林志玲的聲音，騙取民眾信任。

一名業者在央視的暗訪中坦承，他們已改用智能自動撥號機器人打騷擾電話，以前人工撥打的方式已經被逐步淘汰了。為了提高騷擾電話的吸引力，公司特意配備了專業錄音室，模仿不同人的聲音，其中就包括林志玲甜美的聲音。

中科智聯科技有限公司王經理在暗訪中說：「開啟了任務，可以設結束時間，甚至可以設到100年以後」，即使停電機器人也會繼續撥打。這種「外呼機器人」，每個只要人民幣3000元（約台幣1萬4千元），很受電話行銷公司歡迎，一年打出去的電話已經超過40億次。

他坦承，透過一種叫「硬體透傳」的方法，隱藏騷擾電話的真實號碼，即便舉報也讓監管部門無據可查。

壹鴿科技公司的業務人員則向央視記者展示了機器人如何撥打騷擾電話，過程中可以聽出，電話裡機器人的語音已經做到跟人工客服一模一樣，也就是說，中國民眾平時接到的騷擾電話，很多都是這種智能機器人撥打出來的。

至於如何獲取更多的號碼？由聲牙科技有限公司研發的「探針盒子」，當用戶手機Wi-Fi處於打開狀態時，會向周圍發出尋找無線網路的信號，探針盒子發現這個信號後，就能迅速識別出用戶手機的MAC位址，轉換成IMEI號，再轉換成手機號碼。

一些公司將這種小盒子放在商場、超市、便利商店、辦公大樓等地，在用戶毫不知情的情況下，搜集個資，甚至包括婚姻、教育程度，收入等大數據情報。這些數據，主要來自用戶手機上安裝的軟體。用戶在安裝App時，被要求開通各種權限，接著存取用戶手機中的各種資訊，最後把這些資訊收集起來，用作商業營銷用途。

聲牙科技聲稱，他們掌握有全中國6億用戶的多種個資，達到「最高的匹配率」供業者運用。

至於被央視點名用「探針盒子」盜取民眾個資的薩摩耶金服，則連忙發聲明撇清關係，極力否認，還強調那是其前員工與探針盒子的銷售人員在薩摩耶金服的辦公場所的合作「表演」。

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