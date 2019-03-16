紐國槍擊案釀49死高過全年命案死亡數 總理承諾修改槍械法

2019-03-16 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城（Christchurch）中兩座清真寺昨（15）爆發槍擊案，造成49人喪生，比紐西蘭一整年的命案死亡人數還高；犯人合法擁有5枝槍支的消息，促使紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）承諾加強槍械管制，修改槍械法。

綜合媒體報導，澳洲出生的兇手塔倫（Brenton Tarrant）2017年取得入門級「A級」槍照，並購入5支槍支；犯案用的是經改裝的半自動步槍。

阿爾登日前公開表示，紐西蘭政府會調整槍械法，並考慮全面禁止半自動步槍。

紐西蘭槍支犯罪率較低，但該國槍械法和英、澳等國相比寬鬆許多。在紐國，年滿16歲者上完課程、通過背景調查後，就能申請有效期限10年的「A級」槍照，在未經登記情況下購買槍支。

在澳洲，此次作案使用的半自動步槍，僅配有執照的專業獵人才有權購買，且槍支必須單獨進口。

1990年，紐西蘭南部發生精神患者槍殺13人的案件，當局因此立法加強槍械管制，限制民眾取得半自動步槍；紐西蘭警方1997年主張禁止半自動武器，但修改槍械法的提議多被國會擱置。

紐國槍支遊說團體聲量極大，並得到紐西蘭第一黨（New Zealand First party）和農村議員的支持，因為他們的選民不希望失去作為農場工具、休閒狩獵用的槍枝。

澳洲雪梨大學（The University of Sydney）槍支管制專家艾帕森（Philip Alpers）表示，澳洲前總理霍華德（John Howard）在1996年「阿瑟港槍殺慘劇」後，迅速進行管制，他建議紐西蘭總理阿爾登也應把握時機，盡快採取行動。

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