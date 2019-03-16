棉花棒清耳垢留殘留物 導致男子罹患致命腦膜炎

2019-03-16 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名31歲男子使用棉花棒清除耳垢，由於有棉花殘留在他的耳內，造成耳垢積聚在棉花周圍，5年來左耳不時疼痛、聽力喪失，有分泌物從耳中流出，頭痛、噁心和嘔吐，甚至昏倒且癲癇發作，忘記自己的名字。經過醫院檢查後發現，發現他的左耳道附近的顱底骨骼有2個膿瘡，疑似惡性外耳炎擴散導致腦膜炎。

綜合媒體報導，《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Open）指出，這確實是一種嚴重的感染 ，進入骨骼、大腦內層的感染。醫師決定在全身麻醉期間檢查該男子的耳朵，他們發現的是耳內有棉花殘留，周圍包裹著蠟、排出物和「碎屑」，研判這樣的情形已有5年之久，醫師將棉花拿出後，男子漸漸恢復正常。

男子住院1週之後，又接受抗生素治療2個月，10週過後，該男子已經沒有神經系統問題，身體逐漸康復。病例報告稱，男子還承諾不會再使用棉花棒清除耳垢。

美國耳鼻喉科學指出，不鼓勵使用棉花棒、手指或任何其他工具清除耳垢，使用這些工具實際上可能弊大於利，可能將耳垢進一步推入耳道，導致暫時性或永久性損傷。

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