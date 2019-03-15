吹捧法西斯獨裁者 歐洲議會議長挨轟道歉

2019-03-15 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕義大利右翼、歐洲議會議長塔亞尼（Antonio Tajani）因吹捧義大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）而被要求下台，他週四（14日）發表道歉聲明，表明自己是「堅定的反法西斯主義者」。

《法新社》報導，塔亞尼週三接受義大利電台採訪時，談到了墨索里尼的貢獻，「你不必同意他的方法……但說實話，墨索里尼建造了道路、橋梁、建築物、體育場，他重建了義大利許多地方」。

塔亞尼有提到他不認同墨索里尼政府的行動，他指出，墨索里尼犯下「非常嚴重、不可接受的錯誤」，包括消除對手、種族法和宣戰。但他前述捍衛墨索里尼的貢獻的言論已引發批評聲浪，有歐洲議會議員要求他下台。

對此，塔亞尼14日表明自己是反法西斯主義者，「我向所有可能被我的話而遭冒犯的人道歉」，稱他的言論絕不是要替反民主和極權政權辯解。

歐洲議會「綠黨─歐洲自由聯盟」（Greens-European Free Alliance）黨團負責人凱勒（Ska Keller）表示，「歐洲議會議長的聲明沒有價值且絕對不能接受」。她說，「塔亞尼必須收回他對法西斯主義正常化的評論，或是辭職」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/