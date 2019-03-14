手穿過拉環搭電車好省力？日本男因此錯過站...

2019-03-14 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕1名日本男子近期內在網路上爆紅，他搭乘JR東日本電車抵達千葉縣千葉市，不料他疑似想省力因此把手穿過車廂內的拉環，要下車時手拔不出來，就此錯過要下車的時機，影片曝光引發網友爆笑。

網友將影片分享到臉書社團「爆笑公社」，當中顯示1列JR東日本電車進入海浜幕張車站後，要下車的乘客們魚貫走出車廂，鏡頭前方1名灰衣男子不斷嘗試將手從拉環中取出，但眼見月台乘客開始進入車廂，無論他如何使勁都沒辦法成功。

心急如焚的男子搶在車門關上前，用力嘗試不同角度同時將手掌縮起，最終成功將手抽出並奔向車門，但是車門已然閉合，他的大動作也嚇到站在門邊的乘客，最後這名男子只能一臉尷尬地回到車廂中央站好，等到下一站再搭反方向列車返回海浜幕張。

台灣網友們看見景象後，均認為往後最好還是抓著拉環就好，以免發生與灰衣男子相同的狀況，更有網友指出「叫你不要裝逼了吧」、「非常飲恨」、「這個故事教訓他：下次要記得前一站開始拔了」，但也有網友質疑男子是在演戲，「早就能縮掌了」、「演技很差」。

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