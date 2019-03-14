「合約條款」有彩蛋 女老師詳閱後爽中30萬大獎！

2019-03-14 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕許多諸如軟體安裝合約、遊戲服務合約，甚至是保險合約等等「長篇大論、密密麻麻」的條款內容，相信有許多人往往不假思索的便簽字或按下同意鍵，但「惡魔藏在細節裡」的結果也時常發生不少糾紛；美國有間保險公司為了向大眾推廣「詳閱服務合約」的習慣，反其道而行將「天使藏在細節裡」，在條款裡藏著一個中獎訊息，結果一位長年習慣「詳閱說明書」的高中女老師意外發現，爽抱1萬美元（約31萬新台幣）的獎金回家。

綜合外媒報導，在美國喬治亞州的高中任教25年的59歲女老師安賈桂琳‧安德魯斯（Donelan Andrews），由於她過去在大學主修消費者經濟學，因此養成詳閱服務條款的習慣；安德魯斯不僅長年如此，在學校也會向學生宣導這件事的重要性。

日前安德魯斯透過美國的保險公司Squaremouth購買一份400美金元（約1.2萬新台幣）的旅遊保險，之後便將保險的合約條款全部列印出來詳閱，結果當她看到最後一頁時，發現保險公司在條款最後寫道「看到這裡的人，表示你是少數會詳閱合約的客戶，而第一個看到這裡並通知公司者，將會得到1萬美金（約31萬新台幣）的獎金。」

安德魯斯依照中獎訊息留下的電子郵件地址發信後，隔天便收到Squaremouth恭喜中獎的來電；Squaremouth公司表示，這個主意是公司執行長一直想嘗試的計畫，因為公司估計僅有1%的用戶習慣詳閱合約條款，而這個「彩蛋合約條款」在發給73人後，才被安德魯斯發現，公司除了會發給安德魯斯獎金外，也會捐給兒童識字慈善機構1萬美元（約31萬新台幣）並贊助2間高中各5000美元（約15.4萬新台幣）。

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