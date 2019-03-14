美國務院人權報告：香港政府干預港人言論學術自由

2019-03-14 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院13日公布2018年度人權報告，闡述各國的最新人權狀況。提及香港時，報告抨擊香港政府和中國政府去年打壓港人的言論和學術自由，此外，中國政府還在香港採取違反香港法治和自治權的行動。

香港《明報》報導，2018年度人權報告以七大章節描述香港人權現況，包含「尊重個人」、「尊重公民權」、「參政自由」、「政府廉政及透明度」等。在「尊重個人」方面，報告以中國商人肖建華和銅鑼灣書店母公司股東桂民海等人在香港「被失蹤」為例，指出類似事件反應中國當局在香港採取違反香港法治和自治權的行動。

「尊重公民權」方面，報告以香港政府取締香港民族黨、「國歌法」立法、公開譴責港大法律系副教授戴耀廷有關港獨言論等事件為例，批評香港政府和中國政府去年打壓港人的言論和學術自由；在「參政自由」方面，報告則稱香港「基本法」限制了港人欲透過自由公平選舉改變政府的權力。

在「政府廉政及透明度」上，報告以香港特首曾蔭權涉貪案為例，稱雖有官員涉貪事件發生，但香港仍被視為相對廉潔的政府。

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