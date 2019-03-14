面對排山倒海壓力... 波音建議全球停飛737 MAX

波音公司也在今天發出聲明，為了向民眾保證飛機的安全性，波音公司已經將其全球的737 MAX系列客機全面停飛。圖為美國航空波音737 MAX 8型飛機。（彭博）

2019-03-14 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX系列客機半年內墜機2次，全球多國下令停飛該型號。波音公司也在今天發出聲明，為了向民眾保證飛機的安全性，波音公司建議將其全球的737 MAX系列客機全面停飛。

波音在今天發表聲明指出，對737 MAX的安全性「充滿信心」，但在與聯邦航空局等航空監管機構，以及全球航空當局及其客戶協商後，為求謹慎起見，波音支持美國聯邦航空局的停飛，並建議停飛全球的737 MAX系列機型。

波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）在聲明中表示，「我們代表整個波音團隊，向在這2起悲慘事故中喪生的親友致上最深的哀悼。我們非常謹慎地做出這積極主動的一步，只要我們建造飛機，安全就是波音的永遠核心價值，我們正在盡一切努力與調查人員合作，了解事故原因，加強安全措施，並確保不再發生這類情況。」

先前美國總統川普和美國聯邦航空局（FAA）陸續下令美國停飛波音737 MAX 8和737 MAX 9型飛機。

印尼獅航去年10月底一架波音737 MAX8客機墜海，造成189人罹難後，衣索比亞航空公司本月10日再有一架同型客機失事墜毀，機上157人全數身亡。

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