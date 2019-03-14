英國會表決 完全否決無協議脫歐

2019-03-14 04:00

〔中央社〕英國國會今天晚間7時（台北時間14日凌晨3時）以312票贊成、308反對，僅僅4票差距，完全否決在無協議狀況下脫歐。

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議昨天晚間在國會以391票反對、242票支持，第二度遭到否決。她在表決結果出爐後表示，議員今天要決定英國是否選擇在3月29日無協議脫歐，保守黨議員可以自由投票，不用遵從黨的決策。

國會今晚首先表決工黨議員德羅米（Jack Dromey）和保守黨議員史培爾曼（Dame Caroline Spelman）提出的修正動議，否決在任何情況下無協議離開歐洲聯盟，最終以312票贊成、308反對通過。

這項表決結果並沒有法律效力，也不代表英國不會離開歐盟，不過國會將可以表決是否延後脫歐。

英國政府也有提出自己的修正動議，內容是否決在3月29日無協議脫歐，但議員率先表決通過德羅米和史培爾曼的修正動議，刪去時間點前提，否決在任何情況下無協議脫歐。

國會明天將再度表決是否要延長里斯本條約第50條。里斯本條約第50條規定歐盟成員國退出的程序。（編輯：林治平）

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