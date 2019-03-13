1996台海危機爆發 日學者爆料：日美曾私下進行協調

2019-03-13 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國不斷對台灣施壓，使台海情勢日趨緊張，假設衝突發生，美國是否軍事介入？和美國有同盟關係的日本是否與美國並肩而戰？美國學者認為，如果台海有事日本卻袖手旁觀而不參與美國的軍事行動，那麼「美日同盟將告終結」；日本學者透露，1996年台海危機時，日本與美國針對台海衝突一事的確有一些協調，雙方應該對這個議題繼續做進一步的探討。

《美國之音》報導，日本－美國關係研究所（USJI）上星期在華府舉辦研討會，美、日學者就兩國應該「如何應對中國與台灣的衝突」表達看法。美國波士頓學院政治學教授、哈佛大學費正清東亞研究中心兼任研究員陸伯彬（Robert Ross）說，目前台海戰爭發生的機率不大，一旦中國對台動武，美國可能被迫出面干預，日本也必須面對是否與美國合作的問題，如果日本決定在台海衝突中保持「疏遠態度」，那麼那將代表「美日同盟結束」。

陸伯彬指出，當有美國人正在台灣海峽或西太平洋死亡，日本卻袖手旁觀而不在戰事中協助它的同盟國，美日同盟「無法在這種政治危機後存活」，因為美日同盟關係目的就是要日本能協助美國打仗，這是美國在同盟關係中的戰略利益。陸伯彬說，日本協助美國參與台海戰爭，除了可以維持同盟關係、使中國崛起顯著倒退、確保日本濱海戰爭的安全利益外，戰爭對中國空軍、海軍能力的嚴重耗損，也相對等於日本軍力的提升。

日本立命館大學國際關係研究所教授中逵啟示（Keiji Nakatsuji）透露，1996年台海危機時，美國柯林頓政府曾派高級官員訪問日本，詢問日本當時的立場，當時日本政府的回覆是，日本的做法將受憲法的嚴格限制，不過，當時日本首相橋本龍太郎決定依據個案考慮美國政府提出的要求，還曾考慮派自衛隊赴台灣接回日本僑民。中逵啟示認為，儘管當時外務省內部對協助美國處理台海危機發生歧見，清楚的是，日本與美國針對台海衝突一事的確有一些協調，雙方應該對這個議題繼續做進一步的探討。

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