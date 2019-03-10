一國兩制變準戒嚴？傳北京促林鄭任內立23條

2019-03-10 15:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據香港Now電視新聞節目及明報引述消息來源報導，北京當局研判香港當前形勢後，認為特首林鄭月娥應打鐵趁熱在本屆任期內完成《基本法》23條的立法工作，據悉，林鄭已知道此任務。基本法第23條類似中國的顛覆國家法，嚴重侵害人權，一旦通過23條立法，香港恐將逐步走向「準戒嚴」狀態，港人恐將因言獲罪，往後上街示威打著反共旗號的人也可能坐牢。

此外，在北京出席兩會的港澳辦主任張曉明8日也特別提及，澳門早在2009年就完成了基本法23條立法，並成立了維護國家安全委員會。港媒分析，張曉明恐是意在向港府施壓。親北京的民建聯主席李慧琼也表態， 過去香港因沒有基本法23條， 讓港獨勢力乘機「搞亂」， 港府應該在適當時機， 啟動23條的諮詢程序及立法工作。

多年以來﹐北京中央政府與香港特區政府希望能落實「香港基本法第23條」立法，並從政治思想以及文化上，防止香港成為「反共基地」。然而，對自由派的港人而言﹐23條是侵害言論自由和集會自由的法律，憂心遭北京當局箝制思想。

林鄭去年把23條立法首度寫進施政報告中，顯見其受到來自北京的壓力之大。上月26日，中國政府還史無前例下達公函給林鄭，支持港府依法查禁香港民族黨，還要求林鄭提交報告說明整個過程。這是北京當局在香港主權移交後，首次以公函方式，要求特首提交報告。

據Now電視新聞的《政情》節目報導，林鄭任期還有3年多，有一派主張進取做法，趁目前立法會建制派有絕對優勢的形勢下，儘快啟動23條立法，並且在明年7月換屆前通過，以免下屆立法會換屆形勢有變，又失掉立法的最好機會。

政界早料林鄭任內不能迴避23條立法，只是要在這一屆任內完成，可謂難度升級。消息形容這是北京給林鄭爭取連任的試煉，不能只光喊口號。

民主派區議員區諾軒直指，倘北京要求本屆港府就23條立法的消息屬實，香港將萬劫不復。他指出，修改《逃犯條例》，台灣藍、綠陣營也感到憂慮，在此時為23條立法，將令國際對香港失去信心，更多香港人會選擇移民。

民主黨立法會議員林卓廷對相關消息不感意外。他指出，自林鄭上台，不論是取消議員資格還是修訂逃犯條例，民意反彈並無想像大，北京自然想趁香港民主運動於低潮時，乘勢儘快為23條立法。

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