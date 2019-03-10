登「平成30好書」榜首 村上：應對社群媒體是作家未來課題

2019-03-10 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本第125代天皇明仁（年號平成）將在今年4月30日退位，平成時代也將終結。日媒《朝日新聞》藉此選出平成年代的30本好書（平成の30冊），選書排行榜由知名作家村上春樹的《1Q84》獲得首位。接受訪問時，村上春樹主動提及自己對社群媒體的觀察，他發現，「無論是極度的痛苦或是黑暗，人們用膚淺的話語表達，語句和詞語都是嚇人的。它們成為了鋒利的武器。」

根據《朝日新聞》報導，這次選書是由120位日本知識份子透過問卷調查所選出來的，書本必須在平成年間（1989年至2019年）出版。專欄作家堀井賢一郎先生認為，「平成時代也是村上春樹的時代」。而文學作家青木直子則說，《1Q84》是「一部代表平成時代的小說，描繪了平成時代的日本社會。」而村上春樹的另一本小說《發條鳥年代記》也獲得選書排行榜的第10名，他也是唯一有2本著作入榜的作家。

在接受訪問時，村上春樹回顧了他的創作生涯，1987年村上春樹藉《挪威的森林》爆紅，他自述自己感到很大的壓力，他離開日本到了美國，埋首撰寫《發條鳥年代記》，他說，「這本書對我來說是一部具有像徵意義和雄心勃勃的小說。」在小說中，主角一直在井底思考，而最重要的元素是「穿牆」，透過「穿牆」解放了想像力，得以進入深層意識的精神世界。

而村上春樹的另一個轉折點則是在1995年日本發生阪神大地震，同年還發生奧姆真理教引發的沙林毒氣事件。村上回到日本並且認為，「作家也是一名公民，除了要保持作為一個小說家的身分和水平，也要以公民的身分作正確的事」，這兩件大事也促使村上撰寫出《神的孩子都在跳舞》、《地下鐵事件》等書。

對於2009年出版的《1Q84》，村上春樹則說，雖然作品從第1集到第3集，已經算是結束，不過在書中他並未就主題提出結論。他希望為種種還未完整描述的情節之間留下空白，就像他所喜歡的爵士樂一樣。

被問到如何看待社會動盪時，村上說，「我認為有少部份的人是出於恐懼和憤怒而行動，恐懼和憤怒深深的擄獲了他們的意識，作為人們行動的動機這當然不好。當然，也有很多人被正確和美好的事物所推動，但有時當邪惡和良善混雜的時候，一切都將變得艱難。」

訪問中，不使用社群媒體的村上主動提出他的觀察。他表示，「當我在觀察人們使用社群媒體時，我強烈的感受到自己不明白人們在想什麼，並感到某種不舒服的感覺。我認為故事的力量能消解這種古怪。無論是痛苦或是黑暗，人們都用膚淺的話語表達，用詞和用語都是嚇人的，它們成為了鋒利的武器。很多人意識到這是多麼可怕的事嗎？他們是否故意製造武器呢？我認為這是一個嚴重的問題，如何面對這個問題也是未來作家的課題，尤其是寫出故事和小說的人，包括我。」

而選書排行榜第2位則是由2017年諾貝爾文學獎得主石黑一雄的《別讓我走》獲得。第3位則是，町田康的《告白》。

「平成の30冊」完整書單：

1位《1Q84》（村上春樹、新潮社、2009年）

2位《別讓我走》（石黑一雄、土屋政雄訳、早川書房、2006年）

3位《告白》（町田康、中央公論新社、2005）

4位《火車》（宮部美幸、1992）

4位《OUT》（桐野夏生、1997）

4位《觀光客的哲學》（東浩紀、2017）

7位《槍炮、病菌與鋼鐵》（Jared Mason Diamond、2000）

8位《博士熱愛的算式》（小川洋子、2003）

9位《民主與愛國》（小熊英二、2002）

10位《發條鳥年代記》（村上春樹、1994）

11位《磁力と重力の発見》（山本義隆、2003）

11位《便利店人間》（村田沙耶香、2016）

13位《昭和の劇》（笠原和夫ほか、2002）

13位《生命是最精彩的推理小說：一個生物學家眼中的奇妙世界》（福岡伸一、2007）

15位《新しい中世》（田中明彦、1996）

15位《大水滸傳系列》（北方謙三、2000）

15位《跨越性批判─康德與馬克思》（柄谷行人、2001）

15位《獻燈使》（多和田葉子、2014）

15位《中央銀行》（白川方明2018）

20位《馬克斯之山》（高村薫1993）

20位《滿洲國的實相與幻象》（山室信一、1993）

20位《もの食う人びと》（辺見庸、1994）

20位《西行花伝》（辻邦生、1995）

20位《蒼穹之昴》（淺田次郎、1996）

20位《日本の経済格差》（橘木俊詔、1998）

20位《車諾比的悲鳴》（斯維拉娜·亞歷塞維奇、1998）

20位《逝きし世の面影》（渡辺京二、1998）

20位《昭和史 1926-1945》（半藤一利、2004）

20位《反貧困：逃出溜滑梯的社會》（湯淺誠、2008）

20位《東京プリズン》（赤坂真理、2012）

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