太狂！南非高速公路驚見輪椅族借力飆車

2019-03-08 17:08

〔即時新聞/綜合報導〕什麼!輪椅竟然也可以飆車?南非普利托利亞附近的高速公路上,近來有駕駛拍攝到奇景,原來是一名輪椅人士竟然用手抓著大卡車,借著卡車的速度一路狂飆,網友看到後莫不瞠目結舌。

據《福斯新聞》報導,當時卡車在中央車道上行駛,時速差不多是50英里(約80公里),該名輪椅人士則以右手抓住卡車下方的橫桿,輕輕鬆鬆地「搭便車」。

接著,一輛紅色轎車從左側超車,此時輪椅人士似乎也已經快到預定地點了,因此熟練地放開卡車讓自己滑向左側車道,準備進入匝道。

網友們見狀驚呼連連,直說輪椅族在變換車道時還做了類似看後視鏡的行為,還有人笑稱,搞不好是他的女友說「我一個人在家」,因此就算坐輪椅也要迅速抵達。不過,一名網友隨即PO出在另一條道路上也有輪椅族借力飆車的影片,看來這在南非並不罕見。

I gave up, this country needs more than lukau's resurrection ???? ???? pic.twitter.com/Obq4Ve81nE