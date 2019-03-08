太狂！南非高速公路驚見輪椅族借力飆車

2019-03-08 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕什麼！輪椅竟然也可以飆車？南非普利托利亞附近的高速公路上，近來有駕駛拍攝到奇景，原來是一名輪椅人士竟然用手抓著大卡車，借著卡車的速度一路狂飆，網友看到後莫不瞠目結舌。

據《福斯新聞》報導，當時卡車在中央車道上行駛，時速差不多是50英里（約80公里），該名輪椅人士則以右手抓住卡車下方的橫桿，輕輕鬆鬆地「搭便車」。

接著，一輛紅色轎車從左側超車，此時輪椅人士似乎也已經快到預定地點了，因此熟練地放開卡車讓自己滑向左側車道，準備進入匝道。

網友們見狀驚呼連連，直說輪椅族在變換車道時還做了類似看後視鏡的行為，還有人笑稱，搞不好是他的女友說「我一個人在家」，因此就算坐輪椅也要迅速抵達。不過，一名網友隨即PO出在另一條道路上也有輪椅族借力飆車的影片，看來這在南非並不罕見。

相關影片請見：

I gave up, this country needs more than lukau's resurrection ???? ???? pic.twitter.com/Obq4Ve81nE — Mr T ???? （@Dzhavhelo1） March 5, 2019

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