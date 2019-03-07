意外找到消失的一頁手稿！ 愛因斯坦理論謎團有望解開

2019-03-07 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕德國已故科學家愛因斯坦將在下周四（14日）迎來140歲生忌，日前以色列耶路撒冷希伯來大學也展出了110份愛因斯坦的珍貴稿件，令人驚訝的是，這些文件中，竟然包含了一張遺失多年的手稿，有了這張手稿，終於讓愛因斯坦提出的「統一場論」能夠完整呈現，也有望解開學術界多年來的謎團。

綜合媒體報導，愛因斯坦1930年「統一場論」（unified field theory）的論文附錄，一直以來都因缺少了一頁手稿使得內容不全；希伯來大學愛因斯坦文獻庫學術主任古特佛里（Hanoch Gutfreund）表示「統一場論」論文附錄共有8頁，過去從未發行，研究人員雖有副本，但「我們的副本有一頁遺失，那是個問題，那是個謎」。

2周前耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University）獲贈110頁文件，這些文件是愛因斯坦1940年代晚期科學著作的手寫算式，另有些和同事討論科學與個人問題的信件。沒想到，校方在這些文件中，赫然發現「統一場論」消失的那一頁手稿；古特佛里對此也表示，「這真的讓我們又驚又喜，這頁手稿就在這裡，和新的資料一起出現了」。

希伯來大學表示「這篇論文是愛因斯坦想把自然力量，整理統合成為單一理論的諸多嘗試之一，他將生命最後30年的心血都投注在此」。

在獲贈110頁文件後，希伯來大學愛因斯坦文獻庫館長葛羅茲（Roni Grosz）也表示，現在他們收藏的愛因斯坦文件高達8萬2000份，數量為全球之最。

愛因斯坦1930年「統一場論」（unified field theory）的論文附錄，一直以來都因缺少了一頁手稿使得內容不全。（美聯社）

以色列耶路撒冷希伯來大學展出了110份愛因斯坦的珍貴稿件，令人驚訝的是，這些文件中，竟然包含了一張遺失多年的手稿。（法新社）

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