美參議員麥莎莉驚爆 擔任飛官時曾遭上級性侵

2019-03-07 05:52

〔中央社〕美國聯邦參議員麥莎莉曾是空軍首位參與作戰的女性飛行員，她今天在國會聽證會上驚爆，她曾遭到一名上級軍官性侵，而且對軍方處理她經歷的方式感到「恐懼」。

麥莎莉（Martha McSally）在參院有關軍中性侵犯事件的聽證會上表示：「犯案者全然濫用他們的權位，我自己就曾經受害，遭到一位上級軍官性侵。我怪罪自己，覺得羞恥而且困惑。」

52歲的麥莎莉出身亞利桑那州，隸屬共和黨，她曾擔任兩任聯邦眾議員，去年12月獲亞利桑那州州長任命為聯邦參議員，遞補已故參議員馬侃（John McCain）的遺缺。

她在軍事委員會小組委員會的聽證會說：「我對此事保持沈默多年，但在我軍旅生涯的後期，軍方努力要解決這類醜聞和他們全然不適當的回應方式，我覺得必須要讓人知道：我也是倖存者。」

麥莎莉說，她試圖要分享自己的經驗，但軍方處理此事的作法令她覺得「恐懼」，她在從軍18年後差點離開空軍。

她又說：「像許多受害者一樣，我覺得制度讓我再次受到侵害。」

服役空軍26年的麥莎莉說，因為不信任制度，她最後還是沒有舉報遭性侵的事。她沒有透露性侵她的上級身分。

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