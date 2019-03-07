太空也平權！NASA月底將執行史上首次「全女性」任務

2019-03-07 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕航太界創舉！美國航太總署（NASA）本月29日將有2名女性太空員執行太空漫步的任務，這也是史上第1次全機組人員都是女性。

根據美媒《CNN》報導，NASA的太空人安妮‧麥克林（Anne McClain）與克里斯汀娜‧科克（Christina Koch）3月29日將執行太空漫步的任務，屆時將由加拿大太空局（CSA）的女性飛行控制員克里斯汀‧費席歐（Kristen Facciol）在地面進行協助，成為史上第1次全機組員都是女性的太空任務。

NASA指出，這次全機組皆為女性的太空漫步任務並非刻意安排，29日的太空漫步是目前已計畫的3次太空漫步任務中的第2次，預計任務總共會進行7小時。

太空人必須進行太空漫步任務有相當多原因，除了在太空的飛行器外進行科學實驗、測試儀器之外，有些已經在太空的衛星或飛行儀器需要進行修復，大多也會讓太空人飛上去修復，而不是把太空中的儀器整組搬回地球。

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