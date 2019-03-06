《富比士》公布億萬富豪 21歲正妹破祖克柏最年輕紀錄

2019-03-06 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《富比士》（Forbes）雜誌公布全球億萬富豪榜，其中才21歲的凱莉．詹納（Kylie Jenner）創辦的同名化妝品牌，打破2008年社群媒體巨擘「臉書」（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）當年以23歲上榜的紀錄。

據《富比士》估計凱莉的公司價值至少有9億美元（約280億新台幣），再加上他其他個人資產，總財富估計達10億美元（約308億新台幣）。凱莉在2015年創辦化妝品公司「Kylie Cosmetics」，後來藉由網路社群作品牌行銷後，成功躋身億萬富豪行列。

凱莉說，「這是社交媒體的力量，在我還未開始任何事之前，我就有這麼強的影響力了」。凱莉目前在社群媒體包括Snapchat、 Instagram,、Facebook 和 Twitter上有近1.75億人追蹤。

另外，依據《富比士》最新排行，億萬富翁前三名分別是亞馬遜（Amazon）的貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、股神巴菲特（Warren Buffett）。

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