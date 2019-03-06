去年中共兩會「翻白眼」爆紅 強國女記者再度現身...

2019-03-06 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕中共兩會正在召開，去年一名女記者梁相宜在兩會上「翻白眼」爆紅，原本外傳她因翻白眼後被開除，不過今年她又被拍到現身兩會現場，且形象大變，以相當詭異的坐姿，再度引起中國民眾熱議。

綜合中媒報導，中國媒體人劉戈昨天在個人微博上發出梁相宜現身兩會的照片，隨後又將照片刪除，不過照片已在中國網路社群間流傳，梁以相當詭異的坐姿再度引起話題。

去年兩會期間，一名女記者張慧君以「美國全美電視」執行台長的身份，向中共國資委主任提問冗長的問題，內容和口吻不像外媒，反而像是中共自家人，令身旁穿藍衣的梁相宜相當不屑，連續翻白眼引起討論，全程被直播後，引發全球媒體關注。

梁相宜「翻白眼」事件，意外讓去年兩會失焦，事後2名女記者都被吊銷記者證，禁止進入包括人民大會堂在內的會場，2人名字事後甚至成為微博禁字，「翻白眼」的報導也被全面刪除。

不過，事件也讓梁爆紅，微博粉絲人數迅速攀升到23萬，張慧君也被起底，其全美電視台是中共喉舌《人民日報》海外網美國頻道。

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