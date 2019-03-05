不再致敬「庫克船長」！ 庫克群島想要本土化國名

2019-03-05 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋小國庫克群島（Cook Islands）正在考慮更改國名，以反映自身的玻里尼西亞文化（Polynesian culture），不再只是紀念發現這個群島的英國探險家「庫克船長」詹姆士·庫克（James Cook）。

《法新社》報導，庫克群島政府今年1月成立了一個委員會，為這個位在紐西蘭東北方約3000公里、由於15個小島組成的國家群島新的本土化國名。

原先的構想是將本土化外號，加上現有的國名庫克群島一起使用，就像它的鄰居紐西蘭，有時候也被稱為「奧特亞羅瓦-紐西蘭」（Aotearoa-New Zealand）。奧特亞羅瓦是紐西蘭的毛利語名稱。

委員會主席馬塔洛亞（Danny Mataroa）週一表示，有人支持完全廢掉「庫克群島」名稱，用當地語言毛利語來稱呼。他說，庫克群島歷史學家和熟諳傳統知識的人士等委員會成員開會時，「我們就決定是時候改變這個國家的名字了」。

馬塔洛亞說，這個新國名應該反映出這個國家的傳承、當地的人民，以及他們堅定的基督教信仰。

庫克群島副總理布朗（Mark Brown）支持這項行動，但他表示，這個有1.2萬人的國家，在改名前還有很長的路要走。

這不是該國第一次提出改國名計畫，1994年針對新國名「Avaiki Nui」的公投，結果慘敗。

庫克群島在1888年被納為英國的保護地。1900年後被併入紐西蘭的領土範圍。1965年，庫克群島獨立，但與紐西蘭保持密切關係，紐西蘭負責其對外事務，並允許其公民可在紐西蘭居住和工作。

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