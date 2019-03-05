陽台打盹遭「白色萌物」鎖定！他一覺醒來變貓主人

2019-03-05 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕一覺醒來竟成為貓主人？澳洲一名男子之前在自家陽台打盹，醒來後卻發現肚子上多了一隻白色貓咪，而且還發出滿足的呼嚕聲，他於是決定將這隻貓咪收養，善舉在網路上引來討論。

最近澳洲男子沙法（Ali Safa）在Reddit發文，表示他之前在自家陽台睡午覺，醒來後發現肚子上有一隻白色的動物在睡覺，他起先以為這是一隻老鼠，後來才發現原來是一隻白色的流浪貓，而且牠在睡覺時還發出滿足的呼嚕聲。沙法表示，雖然他沒養過寵物，但仍決定將小貓收編。

沙法之後又貼出另一段影片，並開心表示，「這是我第一隻寵物，我超級快樂。」影片中可見小貓醒來後，緊貼在他的腳邊，還好奇的用爪子、嘴巴玩弄沙法的鞋帶，似乎想將鞋帶上的結解開，但卻一直失敗。

許多網友看到沙法將小貓領養後都大讚，「好可愛。」、「好好照顧牠。」、「謝謝你給他一個家。」、「為你驕傲。」

相關影片請見：

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