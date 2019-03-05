喝了ㄋㄟㄋㄟ會變大？ 中國兒童飲品文宣低俗挨批

2019-03-05 18:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國最大食品飲料生產商「娃哈哈集團」，最近被爆料其兒童飲料「AD鈣奶」產品瓶身上印上廣告標語「喝AD鈣奶從A變到D」，挨批太過低俗，有網友認為此廣告語有宣傳豐胸功能之嫌。事情鬧大後，娃哈哈5日宣稱，此標語屬於網路語言，無特殊含義。不過娃哈哈總部所在的杭州市上城區市場監管管理局工作人員表示，將對此事介入調查。

最近有微博網友發現，北京、廣東、雲南等地區超市售賣的娃哈哈AD鈣奶包裝瓶上印有暗示豐胸功能的廣告語。網友發布的照片顯示，AD鈣奶包裝瓶上印有兩名佩戴紅領巾的小女孩在玩「翻花繩」，瓶身廣告文案寫著： 「高中的時候，班裡不知道是誰說喝AD鈣奶可以從A變到D，然後就掀起了一陣風，班裡女生都開始喝AD鈣奶。」

一名買過AD鈣奶的消費者稱，她買給弟弟喝，弟弟看到瓶身的宣傳標語時還拿著瓶子問她是什麼意思，她不知道該如何解釋。

面對媒體詢問，娃哈哈集團解釋，「喝AD鈣奶從A變到D」，這段語錄是由網友提供，屬於網路語言。「大家看看笑笑就過去了，沒有其他含義。」當被問及喝娃哈哈AD鈣奶是否可以豐胸時，該公司強調並沒有此效果。針對網友質疑這種標語低俗一事，工作人員表示將把此情況向總部反應。

杭州市上城區市場監管管理局工作人員表示，針對娃哈哈AD鈣奶瓶身宣傳標語引發質疑一事，將介入調查。

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