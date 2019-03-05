孟晚舟案再報復？！ 加拿大農產出口遭中國取消

2019-03-05 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國與加拿大近來因華為財務長孟晚舟案關係緊張。據官方文件指出，中國取消了加拿大1家農產公司出口油菜籽的申請，是否為另一起報復行動引發外媒好奇。

《路透》報導，中國海關總署3月1日發布的資料寫到，加拿大農產公司理查森國際的油菜籽出口申請遭到取消。報導提到，中國是全球最大油菜籽進口國，還無法得知為何申請會遭到取消，中國海關總署尚無回應。

加拿大司法部於美東時間1日宣布，將應美國要求正式啟動引渡華為首席財務長孟晚舟的程序。孟晚舟隨即透過律師反擊，控告加拿大多個政府部門，在她拘押期間以不實名義對她進行逼供搜查，嚴重侵犯了她的憲法權益。

中國官方也在此時宣布，先前逮捕的加國公民康明凱，自2017年以來經常持普通護照和商務護照入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報，其犯行偵辦工作已取得重要進展。另一名被拘捕的加國商人史派佛則是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。

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