中國漁船南美外海捕魚61天 阿根廷開火震碎玻璃心

2019-03-05 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷海巡艦艇在當地時間2日深夜發現1艘中國漁船闖入阿國經濟海域違法捕魚，多次警告後，還被對方衝撞，決定開火捍衛漁權，影片曝光後，震碎不少中國網友的玻璃心；最後這艘漁船還是僥倖逃脫，但中國官媒調查衛星定位紀錄發現，這漁船從1月就在阿國外海活動。

阿根廷海巡隊透過推特、YouTube發布當時影片，中國漁船「華翔801」號被阿方逮個正著，海巡艦艇藉由廣播表明身分後，三度警告對方「關閉引擎」卻未獲友善回應，因此再度喊話「我們準備向你開火，你要對你的船和船員負責，開火！」接著機槍掃射船身，該船還試圖衝撞阿國船隻，經過3小時對峙後，漁船最終撤退至國際水域。

中國官媒《環球網》查詢船籍資料，在「中國港口」網站找到「HUAXIANG 801」的船之訊息，確定該船為中國捕撈船，船長72公尺，寬11公尺，呼號為是「BZW81」，根據全球GPS衛星定位系統顯示，它早在1月28日就出現在阿根廷東邊外海。

中國網友們認為阿根廷海巡隊開火太過頭，認為「罰罰錢就好了」、「阿根廷就厲害了，它要趕200海里以內的」，但也有中國網友覺得是自家漁船的行為應該被譴責，留言指出「已經成了全世界海洋國家的公敵了」、「撈太過頭了吧」、「我們這一代還有海洋裡的各種魚吃，未來的子孫後代恐怕沒這麼幸運」。

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