全球最高垃圾山！珠峰雪地糞便垃圾 恐污染下游河川

2019-03-02 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏自治區境內的珠穆朗瑪峰位於海拔5200公尺以上的地區，在2018年一共清出重達8.4公噸的垃圾，海拔5200公尺以下的垃圾更重達335公噸，無法分解的糞便也恐開始污染下游河川，儼然成為全球最高垃圾山。

根據《自由亞洲電台》報導，擁有攀登珠峰經歷的「中華民國山難救助協會」秘書長梁明本分析，珠穆朗瑪峰在中國境內的登山營位於海拔5200公尺處，可供車輛抵達，交通機能良好，中方還在該處設有帳篷旅館，服務項目眾多，吸引大量人潮到此處丟垃圾。

相較於尼泊爾境內的登山點，不但沒有公路也沒有旅館，只能徒步進行攀登，因此登山客稀少；從中國出發的登山客到達海拔6500公尺以上的高度，糞便等排泄物均無法用車輛、氂牛運下山處理，不少人直接拉在雪地中，一方面又煮雪來獲得飲用水，有相當大的健康、衛生疑慮。

梁明本提到，目前最新研究顯示，珠穆朗瑪峰三分之一冰川會在本世紀末融化，自己也發現與40年前相比可看出已受到氣候暖化影響，山上無法分解的糞便與垃圾可能將開始污染水源，附近河流下游處首當其衝，雖然中國當局在去年12月發布禁令，禁止登山客前往海拔5200公尺的登山營，只能駐紮在2公里外的絨布寺，但梁認為這沒辦法改變現況。

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