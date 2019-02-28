好壞...北韓暗示該讓記者離開 川普竟挖洞給金正恩跳

2019-02-28 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會進行第二日行程，美國總統川普與北韓領導人金正恩一早發表公開談話後，重頭戲便是接下來的閉門會議。在閉門會議開始前，雙方代表團坐定位供媒體拍照及零星提問。北韓方被問到是否要讓美國在平壤設置辦公室時，示意川普是否該讓記者離開。沒想到川普稱自己也很好奇這個問題的答案，讓金正恩只得回答。

閉門會議開始前，有記者詢問金正恩「是否會和川普討論人權議題」，川普聽到後主動擋駕，稱「我們會討論所有議題」。川普接著向現場與會人士表達謝意，稱雙方關係良好，將會有一次富有建設性的對話，會後也會舉行記者會。

再有媒體問金正恩，北韓是否會允許讓美國設立辦公機構？美方在翻譯這個問題時遭北韓官員打岔，示意應該讓記者離開。川普隨即表示同意，但他話鋒一轉說，「這個問題很有意思，我自己也想知道答案，聽起來不是件壞事。」

對此，金正恩簡單表示，「歡迎」。記者追問，「那會在今天宣布嗎？」川普再跳出來緩頰，指互設駐外機構是個好主意。

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