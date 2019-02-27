川金二會地點大有來頭 曾接待無數知名人士

2019-02-27 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩將在越南河內舉辦第二次高峰會；美國白宮表示，今晚會談與晚宴地點是河內索菲特傳奇大都會飯店（Sofitel Legend Metropole Hanoi），這家百年飯店曾接待過多歷史名人與各國政要，也是越南著名地標，如今因為川金二會，而有新的歷史意義。

大都會飯店是由2名法國設計師杜坎普（André Ducamp）及杜米茄（Gustave-Émile Dumoutier）共同設計，並於1901年開始營業，是河內第一家五星級飯店，經歷了法國殖民統治、越南獨立革命、二戰、越戰與越南改革開放，仍然屹立不搖。

在大都會飯店的漫長歷史中曾接待了幾位歷史性著名人物，英國著名喜劇演員卓別林（Charlie Chaplin）與第三任妻子戈達德（Paulette Goddard）曾在此度蜜月、「當代最偉大小說家」的格林（Graham Greene）也曾造訪該飯店、1972年12月，美國「民謠女皇」瓊貝茲（Joan Baez）入住時，遇上河內大轟炸，躲進飯店因應越戰戰況而興建的地下防空洞。

此外，法國兩位前總統密特朗（Francois Mitterrand）和席哈克（Jacques Chirac）、美國前總統老布希（George H. W. Bush）在訪越南期間也是住在大都會飯店，川普2017年11月前往越南峴港出席亞太經合會（APEC）後，也是住於此。

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