反常？！金正恩還沒回國 北韓官媒搶報川金會

2019-02-28 13:58

〔即時新聞/綜合報導〕川金二會無疑是這兩天最受全球矚目的國際大事,無論是會談本身或周邊花絮,相關新聞攻佔各大媒體版面。但在資訊封閉的北韓也是如此嗎?今日出版的北韓官媒《勞動新聞》,同樣由川金會佔據頭版,與世界同步。

《華盛頓郵報》北京分部負責人費菲尤德(Anna Fifield),在推特上PO出多張川金會照片,寫道,「這些是北韓民眾在今日的報紙頭版上所看到的照片,不管金正恩告訴川普什麼,最讓我驚奇的是金正恩向他的人民所傳達的訊息。」英國駐北韓大使庫魯克斯(Colin Crooks)也在推特上PO出今日《勞動新聞》版面,頭版與內頁皆是滿滿的川金會報導。

《BBC》指出,北韓大力且迅速報導此次川金會令人感到訝異,當局通常只會等領袖回國後才公布出訪訊息,認為或許「金正恩微笑站在全球最有權力的男子身旁,這樣的照片實在很難忍住不發。」

Morning coffee in the Residence with today’s Rodong Sinmun #britishembassy #Pyongyang #NorthKorea #HanoiSummit pic.twitter.com/6VoKV24NKC