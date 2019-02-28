反常？！金正恩還沒回國 北韓官媒搶報川金會

2019-02-28 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會無疑是這兩天最受全球矚目的國際大事，無論是會談本身或周邊花絮，相關新聞攻佔各大媒體版面。但在資訊封閉的北韓也是如此嗎？今日出版的北韓官媒《勞動新聞》，同樣由川金會佔據頭版，與世界同步。

《華盛頓郵報》北京分部負責人費菲尤德（Anna Fifield），在推特上PO出多張川金會照片，寫道，「這些是北韓民眾在今日的報紙頭版上所看到的照片，不管金正恩告訴川普什麼，最讓我驚奇的是金正恩向他的人民所傳達的訊息。」英國駐北韓大使庫魯克斯（Colin Crooks）也在推特上PO出今日《勞動新聞》版面，頭版與內頁皆是滿滿的川金會報導。

《BBC》指出，北韓大力且迅速報導此次川金會令人感到訝異，當局通常只會等領袖回國後才公布出訪訊息，認為或許「金正恩微笑站在全球最有權力的男子身旁，這樣的照片實在很難忍住不發。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/