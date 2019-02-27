金正恩駕到！川金二會美國媒體中心迫遷 白宮記者也被趕

2019-02-27 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮原為採訪「川金會」的記者團，在越南河內市中心的頂級飯店梅利亞酒店（Melia Hotel）設立美國新聞中心；但昨（26日）北韓領導人金正恩下榻到同間飯店後，新聞中心必須停用，白宮記者團被迫遷至國際媒體中心工作。

綜合媒體報導，早在金正恩抵達的數小時前，酒店周圍道路開始交通管制，金的車隊接近時，酒店更全面封鎖，使酒店外的白宮記者無法回飯店，也被要求不能拍金正恩抵達酒店的影像。

白宮記者團中的NBC記者亞歷山大（Peter Alexander）表示，他與其他同在大廳的記者被告知要在金正恩抵達前離開大廳，並且不能使用電梯，因為會踩到為金正恩準備的紅地毯。

越南官方在推特（Twitter）說明：「美國媒體中心將從梅利亞酒店遷到國際媒體中心。」

白宮事先派員到梅利亞酒店成立媒體中心，安排方便電視記者24小時連線的硬體設施，連美國國旗都掛好了，現卻無法如期使用。

My reporter’s notebook from *inside* Kim Jong-un’s Hanoi hotel, where I’m staying, before I was ordered to clear out of the lobby... pic.twitter.com/Rw4aTLXJIZ — Peter Alexander （@PeterAlexander） 2019年2月26日

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