金正恩駕到！川金二會美國媒體中心迫遷 白宮記者也被趕

2019-02-27 21:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮原為採訪「川金會」的記者團,在越南河內市中心的頂級飯店梅利亞酒店(Melia Hotel)設立美國新聞中心;但昨(26日)北韓領導人金正恩下榻到同間飯店後,新聞中心必須停用,白宮記者團被迫遷至國際媒體中心工作。

綜合媒體報導,早在金正恩抵達的數小時前,酒店周圍道路開始交通管制,金的車隊接近時,酒店更全面封鎖,使酒店外的白宮記者無法回飯店,也被要求不能拍金正恩抵達酒店的影像。

白宮記者團中的NBC記者亞歷山大(Peter Alexander)表示,他與其他同在大廳的記者被告知要在金正恩抵達前離開大廳,並且不能使用電梯,因為會踩到為金正恩準備的紅地毯。

越南官方在推特(Twitter)說明:「美國媒體中心將從梅利亞酒店遷到國際媒體中心。」

白宮事先派員到梅利亞酒店成立媒體中心,安排方便電視記者24小時連線的硬體設施,連美國國旗都掛好了,現卻無法如期使用。

My reporter’s notebook from *inside* Kim Jong-un’s Hanoi hotel, where I’m staying, before I was ordered to clear out of the lobby... pic.twitter.com/Rw4aTLXJIZ