解密外星生命DNA 「八文字」鹼基顛覆想像

2019-02-26 22:30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕國際權威學術期刊《科學》（Science）日前刊出的最新研究，揭露嶄新的DNA（去氧核醣核酸）結構「八文字」（Hachimoji）遺傳系統；這款實驗室合成的DNA系統，由8種鹼基構成，包括組成人類遺傳密碼的天然鹼基A（腺嘌呤）、T（胸腺嘧啶）、C（胞嘧啶）、G（鳥嘌呤），以及合成鹼基P、B、Z、S。該研究旨在探討外星生命的可能形式。

主導研究的美國「應用分子演化基金會」（FfAME）指出，合成鹼基P、B、Z、S與天然鹼基同樣具有結構規律性，能儲存、傳遞遺傳訊息，也能被轉錄成RNA（核醣核酸）；合成鹼基能與天然鹼基配對結合，組成DNA結構；雖然「八文字」DNA結構只能穩定存在於實驗室環境，卻可應用於診斷疾病、開發新藥物、製造新材料等領域。

2009年以細胞老化研究獲頒諾貝爾生醫獎的分子生物學專家索斯塔克（Jack Szostak）表示，「八文字」遺傳系統能擴展人類對DNA、RNA儲存與傳遞遺傳訊息的了解。科學研究證實，3個鹼基可組成1組遺傳密碼，A、T、C、G這4種天然鹼基就能排列出64種遺傳密碼組合；「八文字」系統共有8種鹼基，理論上應能排列出更多種遺傳密碼組合。

該項研究獲美國國家航空暨太空總署（NASA）、國家衛生院（NIH）、國家科學基金會（NSF）等機構支持。NASA資深研究員、天文生物學專家沃特克（Mary Voytek）表示，外星生命或許不會使用類似於地球生命的遺傳系統，但「八文字」DNA結構的研究，將有助於人類設計探索外星生命的儀器，讓搜尋外星生命的相關任務更加廣泛且高效率。

相關影片請見：

For today’s @nytimes column, I write about the invention of a new kind of DNA, with 8 bases instead of 4. https://t.co/biY4bYGyVD pic.twitter.com/CM1m9HDuIT — Carl Zimmer （@carlzimmer） 2019年2月21日

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