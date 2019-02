解密外星生命DNA 「八文字」鹼基顛覆想像

2019-02-26 22:30

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕國際權威學術期刊《科學》(Science)日前刊出的最新研究,揭露嶄新的DNA(去氧核醣核酸)結構「八文字」(Hachimoji)遺傳系統;這款實驗室合成的DNA系統,由8種鹼基構成,包括組成人類遺傳密碼的天然鹼基A(腺嘌呤)、T(胸腺嘧啶)、C(胞嘧啶)、G(鳥嘌呤),以及合成鹼基P、B、Z、S。該研究旨在探討外星生命的可能形式。

主導研究的美國「應用分子演化基金會」(FfAME)指出,合成鹼基P、B、Z、S與天然鹼基同樣具有結構規律性,能儲存、傳遞遺傳訊息,也能被轉錄成RNA(核醣核酸);合成鹼基能與天然鹼基配對結合,組成DNA結構;雖然「八文字」DNA結構只能穩定存在於實驗室環境,卻可應用於診斷疾病、開發新藥物、製造新材料等領域。

2009年以細胞老化研究獲頒諾貝爾生醫獎的分子生物學專家索斯塔克(Jack Szostak)表示,「八文字」遺傳系統能擴展人類對DNA、RNA儲存與傳遞遺傳訊息的了解。科學研究證實,3個鹼基可組成1組遺傳密碼,A、T、C、G這4種天然鹼基就能排列出64種遺傳密碼組合;「八文字」系統共有8種鹼基,理論上應能排列出更多種遺傳密碼組合。

該項研究獲美國國家航空暨太空總署(NASA)、國家衛生院(NIH)、國家科學基金會(NSF)等機構支持。NASA資深研究員、天文生物學專家沃特克(Mary Voytek)表示,外星生命或許不會使用類似於地球生命的遺傳系統,但「八文字」DNA結構的研究,將有助於人類設計探索外星生命的儀器,讓搜尋外星生命的相關任務更加廣泛且高效率。

