粉紅鸚嘴遺傳突變 台師大教授研究成果登國際期刊

2019-02-26 11:44

〔記者林曉雲／台北報導〕全球氣候變遷造成環境急遽變化，生物若不能適應目前及未來劇烈變動的環境，則族群數量會不斷下降，最後甚至走向物種滅絕。國立台灣師範大學生科學院李壽先教授團隊，分析粉紅鸚嘴鳥類的遺傳突變，發現與不同海拔環境適應相關的遺傳突變，主要是由台灣與大陸族群分家前的祖先承襲而來，而非近期才產生的新突變。這項研究不但有助於了解生物如何適應環境的變化，也對生物保育、甚至外來種入侵的防治提供新的思維，該研究成果近日成功刊登於國際頂尖期刊。

為了解生物要如何適應不斷變動的環境，國立台灣師範大學生命科學專業學院教授李壽先帶領碩士班研究生賴郁婷，以及國內外包括國家衛生研究院、東華大學、台灣特有生物研究中心、中央研究院、美國馬利蘭大學、中國北京師範大學及海南師範大學等單位研究人員組成研究團隊，相關成果在近日刊登於國際頂尖科學期刊─美國國家科學院院刊。

針對廣泛分佈於台灣不同海拔的鳥類粉紅鸚嘴，進行全基因組變異分析，並與東亞大陸粉紅鸚嘴的遺傳變異進行比較，發現與不同海拔環境適應相關的遺傳突變，主要是由台灣與大陸族群分家前的祖先承襲而來，而非近期才產生的新突變。這項研究不但有助於了解生物如何適應環境的變化，也對生物保育、甚至外來種入侵的防治提供新的思維。

跨國研究團隊首先對一隻粉紅鸚嘴雄鳥完整的遺傳密碼，也就是基因組，進行解碼，然後針對分佈在台灣中央山脈兩側高低海拔間共40隻粉紅鸚嘴基因組的遺傳變異進行分析，發現基因組內有29個與高低海拔環境適應相關的區域。

研究團隊也比較另外40隻來自中國廣西至吉林的粉紅鸚嘴基因組，發現對台灣不同海拔環境適應的突變，約百分之90也可在亞洲大陸的粉紅鸚嘴族群中發現。由於基因組序列分析顯示台灣和亞洲大陸上的粉紅鸚嘴是在10至15萬年前才分家，因此台灣與亞洲大陸上粉紅鸚嘴所共有的遺傳突變，應該是繼承自他們最後一次分家前的共同祖先。

李壽先教授說明，研究是首次對整個基因組內變異產生的相對時間進行評估，並用來判斷適應相關的突變，是本來就存在於族群內不同個體間的變異，亦或是相對年輕的新突變。由於粉紅鸚嘴在台灣不同海拔的分佈，應是1萬8千年前最後一次冰河期結束後，隨著氣候不斷變暖，分佈範圍由低海拔不斷向高海拔擴張的結果；由於近期人類活動所導致地球的升溫，也會造成生物的分佈範圍向高海拔移動，這項研究結果有助於了解生物未來將如何在暖化下，應對環境的變遷。

李壽先教授表示，物種存續與否，和他們是否能適應不斷變化的環境息息相關，研究結果在生物保育上有重大的意義：保育一個物種除了要維持，甚至增加它的數量外，更要避免或減緩這個物種遺傳多樣性的丟失，這樣物種才能有足夠的潛能，應對持續的環境變化；遺傳多樣性較低的物種，由於缺乏足夠的變異，將不易適應未來的環境變化，而容易滅絕，因此將需要較多保育上的關注，以確保這些物種的長期存續。

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