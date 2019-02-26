未年30年規模7強震發生率 日本海溝沿岸達9成

2019-02-26 19:05

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本地震調查委員會26日發表最新的評估結果顯示，位於日本東側的「日本海溝」在未來30年內發生芮氏規模7（M7）的地震機率高達9成以上，不過發生如2011年東北大地震的超級強震機率幾乎為零。

日本海溝位於本州東北到關東地區的外海，陸地板塊疊在海底板塊的上方，周邊經常發生一型地震，8年前的東北大地震高達芮氏規模9，造成重要災情。

日本放送協會（NHK）報導，地震調查委員會將日本海溝分布的各地區加以分類，以8年前東北大地震後取得的地殼變動資料及過去地震形成的堆積物等經過8年的研究，評估未來30年內發生M9超級大地震的機率幾乎為零，但發生M7到M7.5的機率各地均偏高。

其中被評估未來30年內發生M7到M7.5地震的機率，青森縣東部外海到岩手縣北部外海為90％以上、宮城縣外海為90％、茨城縣外海80％、福島縣外海為50％、岩手縣南部外海約30％。

地震調查委員會委員長平田直教授表示，東北再次發生超級大地震的可能性極低，但發生M7等級的地震並不奇怪，所以還是要及早準備因應。

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