問題疫苗連環爆 中國官員：中國疫苗仍是世界上最好

2019-02-25 17:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國去年至今接連不斷的問題疫苗事件，深深打擊中國國家形象，也讓民眾信心崩盤。對此，中國國務院國家衛生健康委員會25日召開記者會，身兼全國政協委員的中國疾病預防控制中心主任高福表示，問題疫苗多出於監管疏漏及蓄意犯罪，「中國的疫苗應該是世界上最好的疫苗之一。」

綜合港媒報導，中國去年爆發多起假疫苗、毒疫苗事件，導致國內人心惶惶，家長紛紛赴香港接種。中國國家衛健委25日邀請全國政協、人大代表談健康。中國疾控中心主任高福直言，不光是在中國，就連發達國家也會有民眾對疫苗起疑；對於如何重建民眾對中國疫苗的信心，高福則說必須「問題導向，是什麼問題就解決什麼問題。」

他認為，去年的一連串疫苗問題是「純粹的違法犯罪」，與疫苗本身沒有關係、與民眾要不要打疫苗也沒有關係；且有關監管責任缺失的問題，各行各業皆可能存在，但總體而言，「中國的疫苗應該是世界上最好的疫苗之一」，公眾不應對中國研發的疫苗失去信心。

中國去年7月爆發長生生物、武漢生物事件，包括篡改狂犬病疫苗生產紀錄，以及百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗檢驗不合格等。江蘇省淮安市金湖縣今年初也爆發過期疫苗事件，接種脊髓灰質炎疫苗的兒童群體出現不良反應，牽扯出過期疫苗混用情形。官方宣稱僅涉及145名兒童，但家長控訴其疫苗存在已久、品類多項，恐影響多達兩萬名嬰幼兒。

此外，上月底在河北省石家莊市，一名家長爆料，橋西區匯通社區的衛生中心，疑似發生「疫苗掉包」情事，護士以價值100多元人民幣的HIB疫苗（b型流感嗜血桿菌結合疫苗），代替600多元人民幣的百日咳、白喉、破傷風、脊髓灰質炎、HIB型流感嗜血桿菌疫苗等5合1疫苗。初步調查指出，該中心的疫苗預防接種工作無規範、管理混亂，多位涉案者將遭處分、立案審查。

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