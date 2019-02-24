陝北千億礦權案 舉報法官遭控制 爆料人疑被消失

2019-02-24 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國前央視名嘴崔永元去年揭露「陝北千億礦權案」卷宗在最高人民法院遺失，引發外界關注，不過中共政法委等組成的聯合調查組22日公布調查結果，稱卷宗就是揭發案件的法官王林清「自己盜取」，並指王林清借崔永元爆料，已涉嫌洩漏國家秘密。外界質疑調查結果顛倒黑白，且事發後崔永元在微博的相關爆料也都遭刪除，讓外界關心其下落。

崔永元2018年12月26日在微博披露，中國榆林凱奇萊能源投資有限公司法定代表人趙發琦在2003年與西安地質礦產勘查開發院簽署探勘礦產協議，探得15.6億噸的煤礦，但官方卻在2006年與香港公司再簽1次內容相同的協議，趙發琦因此與當局展開礦權爭奪戰，並在2016年11月初透過具名檢舉信，指控陝西省政府干預司法。該案件2年前上訴到最高人民法院，卷宗卻被「盜賊」從門禁森嚴的最高法院偷走，到現在都找不回來，承辦該案的法官叫王林清。

之後崔永元更在微博上發布中國人民最高法院法官王林清錄製的影片，王在片中提到自己是該案件的承辦人，因此了解卷宗不可能在法院內被盜走，王並指控最高法院的高層人士也涉入另起牽扯鉅額利益的民事案件，甚至連院長周強也是犯罪份子。針對陝北千億礦權爭奪一案，法律界則稱之為公權「強吃」他人合法產權、企圖將侵奪的利益，無償轉移給第三人的「驚天醜聞」。

但《新華社》在後續公布的調查結果中，則指王林清已遭當局控制，《央視》也播映王的認罪影片，自承自己是因對工作環境不滿，因此偷走卷宗。不過針對這樣的調查結果，網友們多認為事有蹊蹺，質疑王是因得罪法院、共產黨高層，而被當成代罪羔羊。中國官方的聯合調查組發布的訊息，則指王林清外洩的內容屬於「國家秘密」，王因「非法獲取、故意泄露國家秘密犯罪線索」已被立案偵查，崔永元協助在網上發布，兩人的行為都有起訴追究的空間。

對於官方重新審查高院辦理陝北和山西兩宗礦產案件情況，並斷定沒有王林清舉報的問題，多名律師和法律界人士都表示不可思議，質疑調查結果是顛倒黑白。其中中國自由派法學家賀衛方指出：「現在知道了，最高法院之上還有更高法院！」廣西律師覃永沛則指出，「王林清只能選擇在強權面前低頭，否則就有可能被它們弄死。」旅美中國法律學者滕彪也指出，讓王林清上央視自證其罪，是公權力對司法獨立的干預，違背無罪推定原則，官方公布的調查結果顛倒黑白，並不可信。

不少網友也到崔永元的微博留言關注他的情況，也都未獲崔永元的回應，多名媒體人也表示聯絡不到崔永元，就崔永元先前的相關爆料微博也都被刪除，僅有用戶名為@cuiyongyuan2019的同名Twitter帳戶，於昨日發布一張全黑的照片，引發外界揣測。

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