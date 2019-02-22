惡劣！朝孩子吐煙遭勸阻 男子不爽駕車衝撞1死7傷

2019-02-22 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1名男子因不滿被家長要求不要對孩子們吐煙，竟惱羞成怒駕車衝撞一家8口，導致1死7傷，且死者是孕婦。

綜合外媒報導，事發於美國紐約羅克蘭郡（Rockland）的7-11門口，曼德茲（Jason Mendez）20日下午正在抽菸，而35歲的父親德爾奇（Sean DeLoatch）阻止曼德茲往孩子們身上吐煙，兩人起了口角。曼德茲一怒之下，開車將德爾奇一家8口撞進便利商店，而懷孕的32歲母親梅麗莎（Melissa DeLoatch）因為擋在車子前面護著孩子，首當其衝，沒多久便身亡；更惡劣的是，曼德茲還倒車二度追撞該家人。

至於德爾奇一家其餘7人，送醫之後已無生命危險。當地警方將依「二級謀殺罪和7項殺人未遂罪起訴曼德茲，不過曼德茲堅持不認罪；梅麗莎的堂哥還在募資平台 「GoFundMe」募款，希望募得的款項可以用來處理梅麗莎的後事、照顧她的家人。

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梅麗莎的堂哥在募資平台 「GoFundMe」募款，希望募得的款項可以用來處理梅麗莎的後事、照顧她的家人。（圖擷取自GoFundMe）

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