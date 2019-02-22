超強順風助推 波音夢幻客機時速1289公里創紀錄

2019-02-22 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國維珍航空（Virgin Atlantic）一架波音787-9夢幻客機（Dreamliner），在從洛杉磯飛往倫敦的途中，因遇到強烈的順風氣流，對地時速最快時達到每小時1289公里，創下傳統客機史上最快的飛行速度。

綜合媒體報導，該班客機18日在美國賓州上空由於遭遇時速高達371公里的高空氣流，對地時速因此達到每小時1289公里，遠快過波音客機平均的每小時時速902公里。

該航班在推特上造成轟動，航空公司機長詹姆斯（Peter James）讚嘆：「作為一名傳統商用客機的機長，我這輩子沒見過這種順風！」氣象學家萊蒂（Kevin Lighty）表示，「受益於咆哮的噴射氣流該航班達到了每小時時速1289公里，超過平均大約每小時時速885公里。雖然這是相對於地面速度，而不是相對於空中的風速，但仍然令人印象深刻。」

強烈的順風氣流，使得該航班只花了9小時又14分便抵達目的地，足足比預定時間還少了48分鐘，機上的乘客也搭到了名符其實的「順風機」。

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